Ahora la Patria inscribió candidatos y planteó “una alternativa al peronismo tradicional”

El frente Ahora la Patria, que lleva a Carolina Gaillard y Paola Rubattino como cabezas de lista, inscribió este domingo sus candidatos como “una alternativa al peronismo tradicional”.

“Ahora la Patria se plantea como respuesta a la necesidad de un movimiento peronista amplio, progresista capaz de representar a la provincia desde una mirada diversa y plural, con el compromiso de estar de cara a la gente y llevar sus voces al Congreso”, expresaron desde el espacio a través de un comunicado de prensa.

En la lista confluyen el Frente Grande, Movimiento por Todos, Patria Grande, el Partido Comunista Entrerriano, Nuevo Encuentro y referentes de distintas localidades. “Se trata de trayectorias que nacieron en ciudades, pueblos y barrios diversos, unidas por el mismo objetivo: ser firmes opositores al gobierno de Rogelio Frigerio y Javier Milei que implementan políticas que recortan derechos”, señalaron.

“Este es un espacio plural que pretende defender a la provincia y a los entrerrianos y construir un camino para una Entre Ríos futura y humana”, definieron luego.

Los referentes

-Carolina Gaillard: Oriunda de General Campos, encabeza la lista de candidatos a senadores. Abogada, magíster en Políticas Públicas y actualmente diputada nacional. Presidió la Comisión de Salud, de Asuntos Penales y de Juicio Político en la Cámara de Diputados y ahora integra la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo donde se tratan los Decretos de Necesidad y Urgencia y Decretos Delegados. Desde el Congreso impulsó distintas leyes como la ley de Cannabis Medicinal y la Nueva Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, y Tuberculosis. Fue la Presidenta de la Comisión de Juicio Político y llevó adelante el Juicio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Tiene un compromiso muy fuerte con los temas institucionales, de justicia y salud. Es una de las principales voces opositoras a las políticas de ajuste de Milei en el Congreso”, se indicó. Desde 2017 a 2019 fue secretaria de Turismo y Cultura de Entre Ríos desde donde se promovió el Festival Internacional de Cine de la provincia.

-Javier Schnitman: Oriundo del norte entrerriano, conoce de cerca la vida en las ciudades chicas y el valor de la producción local, a través de su contacto permanente con las Organizaciones No Gubernamentales y asociaciones civiles, desde el ámbito independiente y donde participa activamente. Fue funcionario del Ministerio de Producción en Comercio Interior y Exterior y en Defensa del Consumidor. Su candidatura al Senado busca sumar esa visión federal que conecta el campo y la ciudad.

-Paola Rubattino: Vive en la ciudad de Gualeguay. Estudió en la Universidad Federal de SC Brasil y es egresada de la UNER. Militante peronista desde sus inicios, en su extensa trayectoria se desempeñó en Gualeguay como secretaria de Gobierno, jefa del bloque de concejales del Frente para la Victoria, secretaria de Desarrollo Social, entre otros cargos. Fue candidata a intendenta en 2015 y diputada provincial en el período 2019-2023. Fue autora de la Ley de Paridad Integral en Entre Ríos, entre otras leyes en materia de derechos de las personas. “Habla de política con la misma pasión con la que defiende derechos y sabe lo que es enfrentar trabas burocráticas en temas de salud y discapacidad”, se añadió. Es madre Fundadora de la Asociación Civil para personas y familias con Autismo ALAS.

-Federico Olano: Referente local, comerciante, su trabajo se caracteriza por la cercanía con vecinos y organizaciones comunitarias. Lleva la voz de la costa del Uruguay y la experiencia de gestionar desde el territorio. Su perspectiva para el Congreso es defender los intereses de los entrerrianos, promover la participación ciudadana, construir un modelo federal e inclusivo y fomentar las políticas que refuercen la economía local. -Eve Kloster: Referente en Paraná del partido de Juan Grabois y militante política, ha trabajado en proyectos comunitarios vinculados a la igualdad de género, el acceso a la educación y la defensa de derechos humanos. Oriunda de Sauce de Luna, reside en Paraná, su presencia en la lista busca visibilizar las luchas territoriales y la organización social de base.

-Ignacio “Nacho” Monná: es actor egresado de la Universidad Nacional de las Artes, profesor e investigador de la Uader y de otras universidades nacionales e internacionales. Fundador de La Cigarrera, sala teatral y cooperativa de Trabajadores de la Cultura. Militante del partido Nuevo Encuentro, actualmente cursa la Maestría en Cultura Pública.

-Ludmila Fernández Castellano: Joven militante social, política y activista feminista, oriunda de Concordia. Impulsa iniciativas vinculadas a la sustentabilidad, la economía popular y la participación juvenil en la política. “Representa la voz de una generación que busca combinar el desarrollo con un cuidado del ambiente con inclusión social”, se señaló. Estudió la carrera de Ciencia Política en la UNER, de la cual se encuentra realizando la tesis.

“Ahora la Patria es una construcción colectiva que nació integrando voces y las distintas ciudades de la provincia. Su diversidad territorial, social y política se refleja en candidatos con experiencia, compromiso social y arraigo local. Con una mirada empática y progresista, la lista apuesta a defender el Estado como garante de derechos frente al ajuste. Sus referentes representan la firmeza, la convicción, la coherencia política y el coraje para representar a Entre Ríos en el Congreso desde una mirada federal, inclusiva y comprometida con los derechos sociales, en una lista encabezada por mujeres”, concluye el comunicado.