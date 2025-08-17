Quién es quién en las listas de candidatos para las bancas entrerrianas en el Congreso de la Nación

Este domingo venció el plazo fijado en el cronograma electoral para la inscripción de candidaturas para los comicios del 26 de octubre. Anotaron sus listas los partidos políticos que competirán por las ocho bancas entrerrianas en juego en el Congreso de la Nación.

Alianza La Libertad Avanza

Integrada por La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Fe y el Partido Libertario.

Senadores

1- Joaquín Benegas Lynch (LLA): productor agropecuario domiciliado en La Paz, hermano de Bertie Benegas Lynch, diputado nacional libertario por la provincia de Buenos Aires.

2- Romina Almeida (LLA): arquitecta de Paraná, miembro de la mesa directiva de LLA Entre Ríos.

Diputados

1- Andrés Laumann (LLA): ex candidato a intendente de Paraná

2- Alicia Fregonese (PRO): ex diputada nacional, presidenta del Consejo General de Educación.

3- Darío Schneider (UCR): ex intendente de Crespo, ministro de Planeamiento e Infraestructura.

4- Eliana Lagraña: concejal de Concordia (UCR)

Frente Fuerza Entre Ríos

Integrado por el Partido Justicialista (PJ) y el Frente Entrerriano Federal (FEF).

Senadores

1- Adán Bahl: ex ministro de Gobierno, ex vicegobernador, ex intendente de Paraná y ex candidato a gobernador

2- Adriana Meza Torres: intendenta de Los Conquistadores (departamento Federación)

Diputados

1- Guillermo Michel: ex director General de Aduana, de Gualeguaychú

2- Marianela Marclay: secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Concepción del Uruguay

3- Andres Sabella: rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de Paraná

4- Fabiana Leiva: médica, ex funcionaria del Ministerio de Salud, ex precandidata a viceintendenta de Concordia en fórmula con Ángel Giano

5- Jacob Minguillon: gerente del Grupo Avícola Motta, oriundo de Crespo

Frente Ahora la Patria

Integrado por Frente Grande, Movimiento por Todos, Patria Grande, Nuevo Encuentro y Partido Comunista Entrerriano

Senadores

1- Carolina Gaillard: diputada nacional (PJ-Entre Ríos), ex secretaria de Turismo y Cultura, oriunda de General Campos (departamento San Salvador)

2- Javier Schnitmann: dirigente del MTP, ex funcionario del Ministerio de Producción, oriundo de Santa Elena (departamento La Paz)

Diputados

1- Paola Rubattino: ex viceintendenta de Gualeguay y ex diputada provincial (PJ)

2- Federico Olano: militante peronista, dirigente deportivo y comerciante de Gualeguaychú

3- Eve Kloster: militante de Paraná, referente del espacio de Juan Grabois

4- Ludmila Fernández Castellanos: dirigente estudiantil de Concordia

5- Ignacio Monná: artista independiente y gestor cultural de Concordia

MST Nueva Izquierda

Senadores

1- Sofía Cáceres Sforza: docente universitaria, secretaria general de SITRADU y dirigente del MST

2- Pablo Amarillo: docente de Concepción del Uruguay, referente del Partido Obrero

Diputados

1- Nadia Burgos: trabajadora del Ministerio de Salud y dirigente del MST

2- Facundo Scattone: docente universitario y militante socio-ambiental de Concordia

3- Ivana Almada: docente de Concordia, militante del Partido Obrero

4- Víctor Romero - Jubilado oriundo de Nogoyá, referente de Jubilados de Izquierda - MST

5- Keili Gonzalez: trabajadora estatal de Nogoyá, referente feminista y disidente del MST

Unión Popular

Senadores

1- Emilio Martínez Garbino: ex diputado nacional (PJ-Entre Ríos), ex intendente de Gualeguaychú

2- María Isabel Sola: concejal de Concepción del Uruguay (ETER).

Diputados

1- Silvio Farach: empresario, presidente de la Federación Económica de Entre Ríos (Feder)

2- Beba Tribulatti: ex concejal de Concordia (PJ)

3- Sebastián Shaumann: concejal de Gualeguay (JxER)

4- Patricia Heinrich

5- Oscar Barzola

Partido Socialista

Senadores

1- Héctor Maya: ex senador nacional (PJ), de Gualeguaychú

2- Fernanda Sanzberro, docente del PS de Victoria

Diputados

1- Gustavo Guzmán: ex diputado provincial (PJ), ex candidato a intendente de Paraná

2- Sofía Gan: presidenta del PS de Paraná

3- Santiago Haddad: dirigente estudiantil del PS