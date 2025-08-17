Fuerza Entre Ríos presentó su lista para las elecciones legislativas

La lista de diputados la encabeza Guillermo Michel, dirigente de Gualeguaychú, y la de senadores nacionales, Adán Bahl, ex intendente de Paraná.

El peronismo de Entre Ríos presentó en la Justicia Electoral su lista para las elecciones legislativas de octubre en las que la provincia elegirá diputados y senadores nacionales.

“El espacio representa y aglutina diversos partidos políticos del peronismo, y la lista conformada se caracteriza por la representación territorial, académica y del sector productivo”, señalaron Michel y Bahl.

Marianela Marclay ocupa el segundo lugar en la lista de diputados. Ex concejal y actual secretaria de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, cuenta con una gestión muy valorada y considerada pionera en políticas sociales y de primera infancia.

En tercer lugar, se encuentra Andrés Sabella, actual rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad es uno de los principios fundamentales del espacio en tanto motor de desarrollo integral de la provincia y del país.

Fabiana Leiva, médica, actual jefa de Epidemiología del Hospital Masvernat de Concordia, y docente universitaria en la carrera de Medicina, ocupa el cuarto lugar. Durante la pandemia tuvo un rol protagónico en la gestión sanitaria y en el acompañamiento a la comunidad.

Rodrigo Minguillón es el quinto candidato de la lista. Licenciado en Relaciones Internacionales y director de Comercio Exterior en una de las empresas avícolas más importantes de Entre Ríos. Su perfil aporta la mirada productiva, representando al sector privado entrerriano.

Bahl es secundado en la lista de senadores por Adriana Meza Torres, intendenta de Los Conquistadores, en el norte entrerriano. Su visión del territorio y del desarrollo local es clave para representar a las comunidades y pueblos de la provincia.

LA LISTA COMPLETA “FUERZA ENTRE RÍOS”

Senadores

1. BAHL, ADÁN ¨BETO¨

2. MEZA TORRES, ADRIANA

Senadores suplentes

1. BENITEZ, DANIEL

2. SOLIS, SUSANA

Diputados

1. MICHEL, GUILLERMO

2. MARCLAY, MARIANELA

3. SABELLA, ANDRÉS

4. LEIVA, FABIANA

5. MINGUILLON, RODRIGO

Diputados suplentes

1. MIRAGLIO, ELSI

2. CEDRO, DANIEL

3. BIRE, MARIA BELEN

