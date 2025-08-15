Jurado popular declaró culpable a un hombre por abuso sexual en Paraná

Tras cuatro jornadas de debate, un jurado popular reunido ayer en Paraná declaró culpable a A.R.E de los delitos de abuso sexual gravemente utrajante; abuso sexual simple; amenazas simples cometido en un contexto de violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por ser una persona a quien se le debía respeto particular y abuso sexual con acceso carnal en concurso real y por el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo.

El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, luego de conocer el veredicto, anunció que la audiencia de cesura durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el imputado se realizará el próximo viernes a las 11.30 en los Tribunales de Paraná.

Además, se resolvió el traslado inmediato del hombre a la Unidad Penal N°1 de Paraná, donde permanecerá hasta la concreción de la audiencia mencionada anteriormente.

Durante el debate, que se efectuó en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y a puertas cerradas, por tratarse la denuncia de un delito contra la integridad sexual, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Macarena Mendizábal y el fiscal Leandro Dato, en tanto que Susana Carnero lo hizo por el Ministerio Pupilar.

Por otra parte, el defensor oficial Sebastián Lescano y Belén Diez asistieron al imputado A.R.E., que llegó al juicio en libertad.

Fue el centésimo trigésimo quinto juicio por jurados que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.