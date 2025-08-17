Benedetti: “A pesar de haber sido propuesto por la UCR como candidato a senador, no lo seré”

A través de un posteo en redes sociales, el dirigente de Larroque reiteró su adhesión a Rogelio Frigerio y también a Javier Milei.

Atilio Benedetti finalmente quedó afuera de las listas de candidatos a senadores y diputados de la Alianza La Libertad Avanza. Si bien ganó la interna del radicalismo, ese respaldó no alcanzó para frenar el color violeta que tiñó la lista del oficialismo.

Aquí, sus explicaciones:

La política no es personal: es compromiso colectivo

A lo largo de todos estos años, como dirigente radical y diputado nacional, siempre estuve al servicio de los Entrerrianos, de Juntos por Entre Ríos y de nuestro Radicalismo. Desde el primer día acompañé la candidatura de Rogelio Frigerio y hoy respaldo con convicción su gobierno, que está haciendo esfuerzos denodados para transformar la provincia.

También acompañé el rumbo y las principales medidas del gobierno nacional, convencido de que son pasos necesarios para encauzar la economía y lograr que nuestro país vuelva a ponerse de pie. Todos vemos que, en poco tiempo, se han empezado a ordenar las cuentas públicas, a bajar la inflación y a generar señales de recuperación que devuelven esperanza a millones de argentinos.

En la última interna radical encabece la lista de senadores que defendía con claridad la necesidad de que la UCR estuviera dentro del frente con La Libertad Avanza. Obtuvimos el respaldo del 70 % de los afiliados que participaron.

Quiero contarles que, a pesar de haber sido propuesto por la UCR entrerriana como candidato a senador nacional, finalmente no lo seré en estas elecciones. En las negociaciones se definió que Juntos por Entre Ríos ocupara tres lugares de candidatos a diputados nacionales y no a senadores.

Eso no cambia mi compromiso. Voy a seguir trabajando con todas mis fuerzas para acompañar a los candidatos de nuestro espacio, fortalecer al radicalismo y respaldar tanto al gobierno de Juntos por Entre Ríos como al gobierno nacional en todas las decisiones que crea puedan mejorar las condiciones de nuestra gente.

Mi tarea política nunca fue personal: siempre fue colectiva, al servicio de mi provincia, de mi partido y de mi país. Y en ese lugar me van a seguir encontrando.

Muchas gracias.

Fuente: El Entre Ríos