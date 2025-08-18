Bautista Lescano: “Aportar una medalla de oro para nuestro país es un orgullo inmenso”

El paranaense Bautista Lescano consiguió la medalla dorada con el seleccionado argentino de rugby seven en los Juegos Panamericanos Junior que tienen como sede Asunción, Paraguay, y no ocultó su felicidad: “Aportar una medalla de oro para nuestro país es un orgullo inmenso y una felicidad muy grande”, indicó.

“La verdad que fue un partido muy duro. Lo peleamos hasta lo último. Fuimos a tiempo extra, muerte súbita, punto gana y por suerte se nos dio el try. Estoy muy contento por esta medalla de oro”, manifestó el jugador del Club Atlético Estudiantes tras una emocionante definición en tiempo extra a Uruguay por 22 a 17.

“Tuvimos un bache en el primer tiempo. Creo que fue todo desconcentración. Uruguay es un equipo muy fuerte y supo aprovechar su momento, nos marcó tres try pero por suerte pudimos meternos en el partido y remontarlo”, resumió el jugador que disputó el Rugby Championship M20 con Los Pumitas.

“No subestimamos al rival, para nada. Sabíamos lo que nos encontrábamos porque lo estuvimos analizando por video; creo que ellos igual a nosotros. Creo que fue desconcentración y nervios por esta final”, agregó luego del encuentro con los charrúas.

En su camino al oro invicto, Los Pumas 7’s vencieron el sábado a todos sus rivales de la fase de grupos: Bermudas (51-7), Trinidad y Tobago (56-0), Paraguay (28-5). En tanto, en los choques de eliminación directa del domingo se impusieron con claridad ante Chile (26-5) en el duelo de semifinales, y en el encuentro final del certamen debieron recurrir al tiempo extra para doblegar a un aguerrido conjunto uruguayo por 22-17.

“Es un orgullo enorme, la verdad que aportar una medalla de oro para nuestro país es un orgullo inmenso y una felicidad muy grande”, manifestó Lescano. “Primero quiero felicitar a Uruguay; han sido un rival muy digno. Después, mandarle a todo el Club Atlético Estudiantes, toda mi gente y toda mi familia”, cerró.

Entrevista y foto interior: Gentileza Federico Bruno desde Asunción.