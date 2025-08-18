Murió un joven al chocar su auto contra un camión en la ruta provincial 16, cerca de Larroque

La comisaría de Larroque y la Policía científica trabajaron en el lugar.

Una nueva tragedia vial ocurrió en horas de la madrugada de este lunes, en el Departamento Gualeguaychú. En la ruta provincial 16, el conductor de un auto falleció al chocar contra un camión.

Según se informó a ANÁLISIS, el siniestro vial tuvo lugar en el kilómetro 35 de la ruta provincial 16, a las 0.30. Por allí circulaba un auto Fiat Duna, conducido por Ariel Rodrigo Bender, de 21 años, domiciliado en la ciudad de Basavilbaso.

En sentido contrario se dirigía un camión Iveco, modelo 170E22, con acoplado, guiado por Hugo Alberto González, de 51 años, oriundo de la ciudad de Gualeguay.

Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron y Bender murió prácticamente en el acto.

En el lugar de la tragedia intervino el personal de la comisaría de Larroque y la División Policía Científica de la Departamental Gualeguaychú, para realizar las pericias de rigor.