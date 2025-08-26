La historieta argentina tendrá su homenaje con autores, talleres y feria cultural en Paraná

El lunes 1° de septiembre de 2025, de 19:00 a 22:00, el Salón de Exposiciones de la Escuela de Artes Visuales "Prof. Roberto López Carnelli" (Laprida 331) será el escenario de la celebración del Día Nacional de la Historieta Argentina. La propuesta, abierta a toda la comunidad, contará con la presencia de autores regionales e invitados especiales en una jornada pensada para homenajear este género artístico que forma parte del patrimonio cultural argentino.

Instituida por la Ley 26.652 en conmemoración de la aparición de la revista Hora Cero en 1957, donde se publicó por primera vez la icónica saga El Eternauta, esta fecha invita a redescubrir la memoria, el valor histórico y la fuerza creativa de la historieta. Durante el encuentro, el público podrá disfrutar de diversas actividades artísticas y culturales: dibujos en vivo, proyecciones, mural y graffiti en tiempo real, paneles con destacados exponentes de la historieta regional, así como una exposición de trabajos del taller de la escuela. También habrá talleres de fanzine, instalaciones artísticas y de videoarte, y una feria con publicaciones, libros y objetos de arte para recorrer y adquirir.

La entrada será libre y gratuita.