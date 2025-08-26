La insólita camiseta de “Nacho” Arce en Deportivo Riestra: un mono y un alfajor

En la previa del duelo entre Deportivo Riestra y Sarmiento de Junín (triunfo por 3-0 del Malevo), todas las miradas se posaron sobre el paranaense Ignacio Arce, quien captó la atención al lucir una camiseta fuera de lo común. El arquero del equipo local apareció en el estadio Guillermo Laza con una casaca que combinó un mono con un alfajor, generando comentarios enredes sociales.

La camiseta incluía una intervención gráfica particular: un mono vestido con los colores del club, dentro de un recuadro amarillo y sosteniendo un alfajor. Este diseño fue parte de una acción promocional en la que Riestra presentó a su nuevo sponsor: el alfajor Marley.

El detalle no pasó desapercibido ni para los hinchas ni para sus propios compañeros. “Esta me la llevo a mi casa”, comentó Arce al verla por primera vez, según registró un video publicado en las redes oficiales del club. Las reacciones del plantel no tardaron en llegar. “Muy buena”, “sin palabras”, “tremenda” y “lo identifica”, fueron algunas de las frases que circularon en el vestuario.

La escena insólita continuó incluso durante la entrada en calor. En un momento del precalentamiento, Arce se acercó al árbitro principal, Pablo Echavarría, y le regaló uno de los alfajores patrocinantes, en un gesto que reforzó el tono distendido de la jornada.

Además de ser una jugada publicitaria, la elección del arquero volvió a poner de manifiesto su estilo particular y su vínculo con los hinchas del Malevo, quienes ya lo reconocen por su carácter y su presencia dentro y fuera de la cancha.