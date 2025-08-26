La primera Feria Provincial del Libro tendrá autores destacados en el nivel nacional

Se realizará en el Centro de Convenciones de Concordia, del 4 al 6 de septiembre. Además de escritores entrerrianos y 60 estands editoriales, participarán María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope. La entrada es libre y gratuita.

La primera edición de esta feria es organizada por el Gobierno de Entre Ríos junto a la Municipalidad de Concordia y las disertaciones de los autores invitados, abiertas y sin inscripción previa, tienen el siguiente detalle.

"El oficio narrador y el oficio educativo", con Carlos Skliar.

"Cuerpo y escritura", con María Teresa Andruetto.

"Un encuentro con la literatura y los autores", con Guillermo Martínez.

"Las historias que me contaron y las que invento: secretos de un narrador", con Marcelo Birmajer.

"Ensayo para mi muerte", presentado por TUTE junto a Pilar Vellón.

"En clave de humor: relatos, libros y redes", con La Cope.

Autores entrerrianos y otras actividades

También habrá espacio para presentaciones de libros y escritores entrerrianos y más de 50 actividades especiales con talleres y programación para escuelas. Por otro lado, el Bus Literario y la Nave Literaria aportarán recorridos por las calles y el río, con el objetivo de incentivar la lectura.

La Feria Provincial del Libro tendrá también una nueva edición de la peña en vivo CUAC! (Cultura Activa), con música, humor y la conducción de Lalo Mir. Además, se sumarán los ciclos Programa Doble y Fogón Entrerriano, desarrollados por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con teatro y actuaciones musicales.