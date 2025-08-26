Mariano Werner: “La Etapa Regular nos hizo sufrir”

En un año complicado, Mariano Werner se metió por la ventana a la Copa de Oro del Turismo Carretera.

El piloto Mariano Werner logró una agónica clasificación a la Copa de Oro 2025 del Turismo Carretera. El entrerriano padeció una pérdida de aceite en el motor durante el fin de semana, pero se las arregló para ser protagonista y terminar quinto en la carrera de Buenos Aires. Con los puntos sumados a lo largo de la 10ª fecha, terminó 11° en el torneo y quedó a solo tres unidades de no entrar a la Copa de Oro. El tricampeón, en diálogo con SoloTC, remarcó las dificultades que tuvo que atravesar durante la 1ª fase del torneo.

“Se cumplió el objetivo de entrar a la Copa, que es lo que vinimos a buscar a Buenos Aires. La Etapa Regular nos hizo sufrir. Pasamos momentos difíciles… Venimos teniendo muchas fallas y no encontramos el problema, algo que casi nos perjudica incluso en esta carrera”.

Y agregó: “Tenemos todavía dos pruebas pendientes y la ilusión de ver cómo funcionamos con el nuevo auto”.

La acción en Buenos Aires

El fin de semana comenzó con cierta recuperación. Werner clasificó séptimo (a 0s574), pero heredó el sexto lugar por la sanción que tuvo que cumplir Julián Santero (Ford Mustang) por el toque con Otto Fritzler (Toyota Camry) en la fecha anterior en San Juan. Pero al finalizar la tanda cronometrada tuvieron que sacar el motor para revisar una pérdida de aceite que había aparecido.

En la tercera serie largó segundo y sorprendió a Juan Martín Trucco con una maniobra partiendo por el externo, tendencia que se repitió en todas las baterías. El tricampeón cerró la selectiva más rápida, pese a que el Mustang empezó a caer en ritmo al final se la selectiva, en la que detectó alta temperatura de aceite y la continuidad de la pérdida.

Hasta minutos antes de la final el equipo tuvo que trabajar contrarreloj y salió a la grilla con cierta preocupación por este inconveniente que arrastró desde el sábado.

Werner largó desde la pole position en la final, aunque no pudo sostenerse adelante: perdió el liderazgo con Elio Craparo (Dodge Challenger), que largó por la cuerda, y con el correr de las vueltas fue cediendo terreno hasta ver la bandera a cuadros en la quinta colocación.

El entrerriano perdió más de 70 puntos en carreras en las que venía siendo protagonista y fallas mecánicas en el Ford lo complicaron durante la Etapa Regular. En ese contexto, el ingreso a la Copa se transformó en un logro fundamental para el referente de Ford. ´

El tricampeón llegó a Buenos Aires en el 17° puesto del torneo a 15,5 puntos de la zona de clasificación a la Copa de Oro. Y, más allá de intentar conseguir la mayor cantidad de unidades, dependía del resultado de sus rivales para clasificar.

Ahora, con el pase asegurado a la Copa de Oro y la victoria en su poder (sexta fecha en Alta Gracia), que le otorgan ocho puntos extras, el Zorro de Paraná buscará dejar atrás los problemas técnicos y volver a ser protagonista en la pelea por la corona.

En San Luis, 13 y 14 de septiembre, cuando empiece el sprint final, quizá estrene un Ford Mustang 0km que están armando en el taller de Paraná. A su vez, antes de esa carrera, hará uso de las dos pruebas libres que le quedan (allí pretende testear la nueva unidad y decidir su estreno).