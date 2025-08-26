Sabella pidió licencia al rectorado de la UNER para hacer campaña

El escenario político electoral ha dejado su marca en el debate de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El viernes, el Consejo Superior tratará un pedido de licencia sin goce de haberes presentado por el rector Andrés Sabella, candidato del peronismo a diputado nacional.

Luz verde a la licencia

El pedido tiene desde este lunes dictamen de comisión de Interpretación y reglamento. Se dio luz verde a la solicitud que se fundamenta en la necesidad de abocarse a la campaña de “Fuerza Entre Ríos” de la que viene siendo actor clave.

No hay normativa que marque incompatibilidad para ser candidato, siendo rector, pero Sabella consideró necesaria la licencia, a partir del 1º de septiembre y hasta el día de la elección legislativa, el domingo 26 de octubre. El Rectorado quedará a cargo, en ese lapso, de la vicerrectora, Gabriela Andretich.

Le habían pedido el “gesto”

El planteo de Sabella llegó a tiempo de intentar mitigar el impacto de un escrito presentado por la consejera estudiantil del Movimiento Nacional Reformista (MNR), Guadalupe Vega. Allí, la joven solicita que el Consejo Superior sugiera al Rector el “gesto” de tramitar su licencia.

La posición expresa además la postura del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, unidad académica de la que Sabella fue decano en dos mandatos antes de asumir en el Rectorado Allí también es docente, puesto para el que también corre el pedido de licencia, publicó PáginaPolítica.

La consejera del MNR enmarca su planteo en “los tiempos difíciles” para el sistema educativo. Advierte que “las universidades nacionales y la educación pública son puestas en tela de juicio” y en este sentido, afirma que “cada acción que tomamos como comunidad debe cuidar y fortalecer nuestra imagen institucional”.

Vega, que también ocupa el cargo del presidente del Centro de Económicas, pone en valor los principios de autonomía, transparencia y defensa de lo público de la UNER lo que, en su opinión, lleva a la necesidad de que “la conducción institucional se mantenga libre de cualquier condicionamiento político-partidario”. Por eso, a fin de preservar “el prestigio” de la institución propone que el Consejo Superior invite a Sabella a “tomar licencia sin goce de haberes” como “gesto institucional que transmitiría a la sociedad un mensaje claro: nuestra Universidad está por encima de cualquier candidatura y su compromiso es, ante todo, con el bien común”.

De este modo, el Consejo Superior de la UNER ha recibido las esquirlas del tablero que muestra el peronismo entrerriano. De un lado, la lista del PJ, con Sabella como candidato en tercer lugar; del otro, la lista “por afuera” que presentan Héctor Maya y Gustavo Guzmán.

Estos dirigentes han recurrido al sello del Partido Socialista (cuyo brazo universitario es el MNR) para presentarse a elecciones, llevando como candidatos a referentes de ese partido como Sofía Gan y Santiago Haddad, en la lista para la Cámara baja de la Nación; y la dirigenta de Victoria, Fernanda Sanzberro, para el Senado.

Universitarios en las elecciones

El reclamo sostenido de las universidades públicas, ante el ahogo presupuestario al que se han visto sometidas por la política de la motosierra, ha calado en el escenario electoral en todo el país.

Un informe de Ambito.com hizo un repaso de autoridades de las universidades públicas que han decidido llevar las reivindicaciones de la educación superior al debate de los comicios. En general, ha sido el peronismo, pero también expresiones del radicalismo de Martín Lousteau o el espacio de los gobernadores del Frente “Provincias Unidas” los sectores que han jerarquizado el reclamo postulando a sus referentes.

De este modo, además del nombre de Sabella en las listas para octubre, en Entre Ríos, hay dirigentes universitarios que son candidatos en distintos distritos del país:

• En CABA, Fuerza Patria lleva como candidato al Senado a Mariano Recalde, secundado por Ana Arias, doctora en Ciencias Sociales y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

• Ciudadanos Unidos, también en CABA, lleva a Graciela Ocaña para el Senado y a Martín Lousteau a la Cámara baja. En esas listas, se integró a Piera Fernández, licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y expresidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA) en representación de Franja Morada.

• En La Pampa, el gobernador peronista Sergio Ziliotto impulsa una nómina que encabeza el Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, Abelardo Ferrán.

• En Neuquén, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, encabezará las candidaturas a diputados nacionales de Fuerza Patria.

• En Río Negro, la doctora en Física Adriana Serquis será la primera postulante a diputada por Fuerza Patria. Es secretaria de Investigación de la Universidad Nacional de Río Negro, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica e investigadora principal del Conicet.

• En Córdoba, Natalia de la Sota encabezará la lista de “Defendamos Córdoba” que propicia tras romper con el gobernador Martín Llaryora. La secundará el matemático Marcelo Ruiz, exrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

• En Provincia de Buenos Aires, también se hicieron eco del reclamo universitario. La lista de Provincias Unidas, lleva a Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó. Le siguen en la nómina la actual diputada nacional Danya Tavela, exvicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste; y en quinto lugar el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti.