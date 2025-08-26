Nuevos aumentos en los combustibles: Shell subió por quinta vez el valor y se sumó YPF

Shell e YPF aumentaron precios de naftas y gasoil. Shell subió los valores de sus combustibles. La petrolera aplicó aumentos en la nafta y el diesel que, en el caso del Premium, ya supera los 1.800 pesos por litro este martes 26 de agosto. Esta medida se da tras los incrementos que había realizado el 1, el 8, el 14 y el 22 de agosto.

La nafta Súper fue la que registró un menor porcentaje de aumento, mientras que en el V-Power Diésel es donde más se nota el incremento.

Los nuevos valores de los combustibles de Shell

En la estación de servicios de las Cinco Esquinas de Paraná rigen los siguientes precios:

Nafta Súper: 1526 pesos el litro (antes $1.517)

V-Power Nafta: $1.791 (antes $1.757)

Diésel: $1.592 (antes $1.559)

V-Power Diésel: $1.811 (antes $1.758)

Los valores actualizados de YPF

Mientras tanto, la petrolera estatal sigue con los precios variables manejados desde Buenos Aires. En Paraná, según notaron los automovilistas, la compañía volvió a aplicar cambios en los valores de sus productos, consolidándose la tendencia a la alza, publicó Canal Once.

Los nuevos precios en Paraná en la estación de Almafuerte y Ayacucho