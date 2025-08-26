“Armani es la figura de River y eso es un indicador”, resaltó Flotta

En su columna semanal del programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Rubén Flotta se refirió en el comienzo al encuentro que cerró la fecha: “Buen empate el que sacó Lanús, de hecho, mereció el resultado. De todos modos, fue un partido trabado, muy apretado todo, sin claridad para jugar. No fue lindo, fue emotivo por el trámite y el final”.

Y enseguida resaltó: “Hay que tener en cuenta que Marcelo Gallardo no encuentra el equipo, en la Copa Libertadores no se quedó afuera de milagro contra Libertad de Paraguay”.

A lo que agregó: “Si bien jugó con suplentes ante Lanús, el equipo titular tampoco le funciona. Cambia todo el tiempo y se nota que todavía está en construcción. Un dato que no es menor, Franco Armani viene siendo la figura en los últimos partidos, en una clara muestra que el equipo no anda bien, es un indicador”.

Más adelante, Flotta destacó que “en Argentina no tenemos un equipo que digamos este es el mejor. Por caso, Boca recién ahora ganó, después de una racha histórica de no hacerlo. Pero parece que Russo encontró el tándem con Bataglia y Paredes en el mediocampo. Paredes sigue mostrando su calidad, de los ocho goles que tiene Boca participó en cinco. Trabaja, tiene voz de caudillo”.

En relación a la victoria del domingo ante Banfield, expresó: “Se encontró con un rival que jugó ataque por ataque. Hay que usar estrategia para contrarrestar a un equipo que tiene mejores jugadores”.

