El Concejo Deliberante de Paraná tratará una iniciativa sobre innovación emprendedora

En la sesión que el Concejo Deliberante de Paraná realizará este martes 26 de agosto, a partir de las 9, se tratará un dictamen de las Comisiones de Legislación y Economía correspondiente a un proyecto de ordenanza presentado por la concejala Ana Ruberto a través del cual se propone crear el programa “PotencIA Emprendedora”.

La iniciativa tiene como finalidad promover la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en los procesos productivos, comerciales y organizativos de emprendedores, cooperativistas y pequeños comerciantes de la ciudad de Paraná. El programa se desarrollará por medio de cursos, talleres, seminarios u otras actividades de capacitación virtual o presencial.

También forma parte del temario un proyecto de ordenanza presentado por la concejala Luisina Minni, que cuenta con despacho de la Comisión de Legislación, mediante el cual se adecúa la tasa por actuaciones administrativas que los vecinos de Paraná deben abonar a los efectos de la solicitud, renovación, modificación, impresión y certificación de la Licencia de Conducir.

Entre otras iniciativas, durante el plenario ingresará una presentada por los concejales Ana Ruberto, Luisina Minni, Emiliano Gómez Tutau, Sergio Elizar, Fernando Quinodoz, Susana Farías, Máximo Miguez y Fernanda Facello, creando el plan de acción "Paraná Ciudad Universitaria".

En los fundamentos de la propuesta se explica que la misma tiene como propósito consolidar el perfil universitario de la ciudad de Paraná, promoviendo la plena integración de la comunidad estudiantil al entramado urbano, fomentando el desarrollo académico, cultural, económico y social vinculado al sistema de educación superior.

También tomará estado parlamentario un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Emiliano Gómez Tutau para crear el "Régimen de participación de Asociaciones de la Economía Social en el mantenimiento de obras públicas urbanas y estratégicas" de la ciudad de Paraná.

Las deliberaciones se podrán seguir en vivo a través del canal de YouTube de la legislatura de la capital entrerriana (cdparana).