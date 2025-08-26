Realizarán obras de mantenimiento en la red de agua potable y restringirán servicio en una zona de Paraná

Desde las primeras horas de este martes, el personal de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Paraná desarrollará trabajos de verificación sobre el funcionamiento de una válvula de grandes dimensiones (450 milímetros) en inmediaciones a calle Herrera.

Debido a esta intervención se restringirá el abastecimiento del suministro aportado a la red pública por sistema de bombeo, desde el centro de distribución Parque del Lago.

A raíz de ello podría registrarse baja presión o falta de suministro en algunos sectores del área comprendida entre avenida Almafuerte, calles Artigas, Caputo hasta Lisandro de la Torre, aproximadamente. Incluye a barrios como El Radar, Los Intendentes, Predolini, Gazzano, San José Obrero, Incone, Parque Mayor, Parque del Lago, Los Gobernadores, Corrales, Villa Uranga, Villa Lola, Capibá, Nuestra Señora de Loreto y zonas aledañas.