En duelo marcado por la falta de luz, Gimnasia venció a Atlético Tucumán

El Lobo ganó por la mínima en el Bosque en un partido signado por los problemas lumínicos.

En un partido interrumpido por falta de luz, Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó a Atlético Tucumán por 1 a 0 este lunes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Con este resultado, el Lobo llegó a los 10 puntos en la Zona B y se metió en puestos de playoffs. Además, alcanzó los 26 en la tabla anual y se alejó de los puestos de descenso por esa vía.

Por su parte, el Decano quedó con 9 unidades en el grupo y con 25 en la acumulada, lejos de los puestos de clasificación a las competencias internacionales.

El partido fue demorado a los 28 minutos del segundo tiempo por falta de luz y, tras la espera correspondiente, se reanudó.

La primera ocasión de peligro fue favorable al conjunto platense. Marcelo Torres quedó mano a mano con el arquero visitante, Matías Mansilla (exPatronato), tras una gran jugada colectiva, la picó, pero la pelota pegó suavemente en el travesaño y se fue por línea final.

A los 24 minutos, tras un gran centro al corazón del área de Damián Martínez, la visita tuvo su primera aproximación. Nicolás Laméndola llegó de arremetida, conectó el balón, aunque su remate salió por arriba del arco defendido por Nelson Insfrán.

Poco tiempo después, el Decano se quedó con un hombre menos por la expulsión de Leandro Díaz. El delantero, luego de un forcejeo, le pegó en la cara a Gastón Suso y Pablo Dóvalo no dudó en mostrarle la tarjeta roja por la acción violenta.

Gimnasia encontró la ventaja en el inicio del complemento. Tras un centro preciso de Jeremías Merlo, Damián Martínez quiso despejar y terminó mandando el balón a su propio arco para establecer el 1-0 a favor del local.

A los 28 minutos de la segunda etapa, Dóvalo suspendió momentáneamente las acciones por un corte de luz. Luego, pese a que todo indicaba que el partido no iba a continuar, se reanudó con una parte de la luminaria funcionando.

Finalmente, pese a los intentos de ambos equipos, no hubo más emociones en un partido atípico, señala Infobae.

En la próxima fecha, el Lobo recibirá a Unión, mientras que el Decano visitará a Newell’s.