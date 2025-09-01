Shell aumenta los precios desde este lunes

La petrolera Shell aplicará desde este lunes un nuevo aumento de los combustibles. Será el primero de septiembre. El martes 26 había aumentado los precios que impactó en los surtidores de la ciudad de Paraná. Y se trató del quinto incremento en agosto.

Nuevos precios de Shell en Paraná desde este lunes:

Súper: $ 1.540

Vp nafta: $ 1.806

Diésel: $ 1.605

Vp Diésel: $ 1.824

Precios anteriores:

Súper: $ 1.526

Vp nafta: $ 1.791

Diésel: $ 1.592

Vp Diésel: $ 1.811

Porcentaje de aumento:

Super 0,92 %

Vp nafta 0,84 %

Diésel 0,82 %

Vp Diésel 0,72 % 1.540 (+0,59%)

(Fuente: Ahora)