Shell aumenta los precios desde este lunes

La petrolera Shell aplicará desde este lunes un nuevo aumento de los combustibles. Será el primero de septiembre. El martes 26 había aumentado los precios que impactó en los surtidores de la ciudad de Paraná. Y se trató del quinto incremento en agosto.
Nuevos precios de Shell en Paraná desde este lunes:
Súper: $ 1.540
Vp nafta: $ 1.806
Diésel: $ 1.605
Vp Diésel: $ 1.824
Precios anteriores:
Súper: $ 1.526
Vp nafta: $ 1.791
Diésel: $ 1.592
Vp Diésel: $ 1.811
Porcentaje de aumento:
Super 0,92 %
Vp nafta 0,84 %
Diésel 0,82 %
Vp Diésel 0,72 % 1.540 (+0,59%)
(Fuente: Ahora)