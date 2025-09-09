Alejandro Pirro ofrecerá un concierto en el Subsuelo de la Galería Flamingo

El pianista y compositor Alejandro Pirro ofrecerá un recital en el Subsuelo de la Galería Flamingo, ubicada en San Martín 902, en la ciudad de Paraná. La propuesta forma parte de Proyecto ERarte, un ciclo que busca acercar distintas expresiones artísticas contemporáneas a la comunidad entrerriana, con la intención de generar espacios de encuentro y disfrute cultural. El encuentro tendrá lugar este viernes 12 de septiembre a las 21:00.

Pirro, apasionado por su trabajo en el campo de la música contemporánea, presentará en esta ocasión un repertorio de obras propias y piezas seleccionadas especialmente para piano. La intención del músico es compartir con el público parte de su búsqueda artística caracterizada por un rastreo constante de nuevas sonoridades.

El subsuelo de la Galería Flamingo contará con ambiente climatizado, barra de bebidas y mesas compartidas. La organización destacó hace tiempo que la idea es crear un formato accesible y de gran calidad artística, donde la obra de cada intérprete se sume al entorno e incentive la participación y el disfrute de la comunidad paranaense.

Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse en la boletería del lugar, mediante reservas al número de WhatsApp 343 480 8780 o a través de la plataforma Eventbrite.