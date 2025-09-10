El sueño de los elefantes y una propuesta de música, poesía y aromas llega a Santa Fe

El público santafecino podrá ser parte de la propuesta "El sueño de los elefantes". La cita será este sábado 13 de septiembre en Hub, ubicado en calle 25 de Mayo 3428, en dos funciones programadas a las 18:30 y 21:00.

La pieza se caracteriza por ser multisensorial, es decir, que lleva al público a vivir un recorrido desde todos los sentidos. En esta oportunidad, y debido al éxito de convocatoria, se suma además una nueva función de "Cuerpo adentro" que propone una vivencia en total oscuridad. Este formato incluye la ejecución de música en vivo con las posibilidades del diseño sonoro 3D que genera un ambiente donde una voz guía conduce a los espectadores a través de paisajes imaginados.

A lo largo de la función, el público es convocado a cantar y a realizar movimientos, todo en un contexto de contención y acompañamiento por parte de músicos y actores en escena.

En el caso de "Cuerpo adentro", el sonido es el eje central. A través del diseño sonoro 6.1 se expanden las posibilidades de la acústica mediante paneos circulares que recorren toda la sala que generan nuevas dimensiones de escucha. Cuatro músicos participan en vivo, ubicados entre el público. Se trata de una propuesta apta para todo público, sin límites de edad.

La compañía "El sueño de los elefantes" cuenta con doce años de trayectoria y se basa en el cruce de disciplinas y la espacialidad sonora como formas de expresión artística. Desde sus inicios en 2009 en el Centro Argentino de Teatro Ciego de Buenos Aires, las presentaciones se desarrollaron a sala llena. El proyecto se extendió durante los años siguientes hasta consolidarse en la Ciudad Cultural Konex, donde desde 2014 se convirtió en un clásico de los domingos porteños. Allí alternan sus distintas producciones, entre ellas "Cuerpo adentro", "Flotario" y "El sueño de los elefantes", siempre con gran respuesta del público.

Puntos de venta:

HUB | 25 de Mayo 3428

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342 155764161