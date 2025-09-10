Susana Giménez también tendrá su serie: “Tengo que contar todo”

La diva aseguró que, ya que otras personalidades ficcionaron su historia, ella se decidió por dar el paso.

Susana Giménez tendrá su propia serie biográfica, a pesar de que anteriormente se había negado a la posibilidad, ahora consideró dar el paso y, según reveló, cambió de parecer porque “ahora todos cuentan todos”, al tiempo que sostuvo que “los guionistas ya empezaron a trabajar”.

En el marco de la segunda temporada del reality LOL y en diálogo con el periodista Javier Ponzo, la diva de los teléfonos terminó por dar la noticia, cuando el entrevistador consultó: “Sé que no se vá a hacer, pero si se hiciera la serie sobre tu vida (...)”.

“¿Vos qué sabés que no se va a hacer?”, interrumpió la conductora, a lo que el comunicador respondió: “Porque vos dijiste que no se iba a hacer”. Sin embargo, Susana sorprendió: “Se va a hacer, si, estamos en eso”.

“Al principio decía que no porque en ese momento no quería contar todo. Pero ahora que todo el mundo cuenta y hace ficción sobre su vida. Tiene que estar cuando empiezo, en la mitad y cuando crezco, que maduro, para decir algo elegante”, continuó “Su”.

“Hasta ahora es todo contado, los guionistas empezarán a trabajar y yo tengo que comenzar a contar todo”, cerró la diva.

Fuente: Noticias Argentinas.