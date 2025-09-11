Una nueva edición de "Libros circulando" invita a donar y compartir ejemplares

El próximo miércoles 17 de septiembre se realizará una nueva edición de la Feria "Libros circulando", organizada por la Asociación Cooperadora de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (FHAyCS - UADER). La propuesta se llevará adelante en el patio cubierto de la Escuela Normal "José María Torres", en el horario de 14:00 a 20:00.

La iniciativa llega a su séptima edición y tiene como objetivo dar circulación a los libros que permanecen guardados en bibliotecas personales, como una forma más de que pasen de mano en mano para encontrar nuevos lectores. De este modo, cada ejemplar donado se transforma en un aporte que enriquece el catálogo de la lectura.

La Asociación Cooperadora de la Facultad invitó a toda la ciudadanía a sumarse a la propuesta con donaciones de libros y publicaciones de distintos géneros. Se reciben textos académicos, literarios, científicos, pedagógicos y de otros campos del conocimiento, siempre que se encuentren en buen estado de conservación y, en lo posible, con cierta actualización en relación a sus contenidos. El espíritu de la feria es que los ejemplares donados puedan ser útiles y atractivos para las personas que los reciban.

Para quienes deseen colaborar, la organización dispuso dos vías de entrega. La primera opción consiste en enviar un mensaje de WhatsApp a los números de integrantes de la Comisión Directiva de la Cooperadora, quienes se encargarán de pasar a retirar los libros en los domicilios. Los teléfonos habilitados para este fin son 343 5214390, a nombre de María del Carmen C. Ferreyra, y 345 6418295, correspondiente a Julián Fernández.

La segunda alternativa es acercar directamente las donaciones a la sede de Urquiza 760, donde funciona el anexo de la FHAyCS UADER. Se reciben libros de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 13:00.