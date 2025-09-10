Entre Ríos quedó a un paso de adherir a la Ley Nacional sobre derechos del paciente

La Cámara de Diputados dio media sanción a la adhesión a la Ley Nacional Nº 26.529, alineándose a un marco legal que reconoce, protege y garantiza los derechos fundamentales de las personas como pacientes en relación con los profesionales e instituciones de salud. Con esta adhesión, Entre Ríos reconocerá que el paciente no debe ser solo un receptor pasivo de decisiones médicas, sino un sujeto con derecho a ser informado, a decidir, a rechazar tratamientos y a acceder a su historia clínica.

Entre los principales puntos que contempla la Ley se encuentran: el consentimiento informado como requisito para toda práctica médica, el derecho del paciente a revocar ese consentimiento en cualquier momento, la posibilidad de rechazar tratamientos invasivos o desproporcionados en contextos de enfermedades irreversibles o terminales, el acceso a cuidados paliativos integrales, el derecho a recibir copia de la historia clínica y a ejercer acciones legales si se niega ese acceso.

La norma también garantiza que los niños, niñas y adolescentes participen en las decisiones médicas que los involucren, de acuerdo a su grado de madurez y en línea con la Ley de Protección Integral (26.061). “Esta aprobación del proyecto presentado por la Diputada Lena, y por el Diputado mandato cumplido, José Artusi es un importante paso hacia una atención en salud donde se escuche al paciente. Con esto buscamos una atención más humana y respetuosa con los que están transitando una enfermedad”, indicó el legislador Silvio Gallay, Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja.