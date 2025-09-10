"Y eso que fue en un mes de muchísima volatilidad": Milei celebró el índice de inflación de agosto

El presidente Javier Milei celebró en redes sociales el índice de inflación de agosto que difundió este miércoles el INDEC, de 1,9%, y destacó que estuvo por debajo del 2%. También felicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, en un momento de turbulencia cambiaria para el Gobierno tras perder las elecciones legislativas bonaerenses.

"De nuevo la inflación debajo del 2%. Grande Luis Caputo..!!! VLLC", comenzó el mensaje en X del Presidente después de conocerse el nuevo índice de precios al consumidor.

Y agregó: "Y eso que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero".

El dato de agosto era esperado con temor en Casa Rosada ante una posible suba de la inflación, como consecuencia del aumento de la cotización del dólar, que fue de 14% en julio pasado.

La inflación acumuló un alza de 19,5% en los primeros ocho meses de 2025 y 36,6% en la comparación interanual. En tanto, la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018, cuando registró una marca de 1,7%. Este indicador que mide la evolución de los valores sin el efecto de la estacionalidad y excluye a los precios regulados avanzó 1,5% el mes pasado.

Además de Milei, Luis Caputo también salió de inmediato a reaccionar e hizo un punteo de siete datos importantes derivados del 1,9% de agosto. "Por primera vez desde noviembre de 2017 se registraron 4 meses consecutivos de inflación por debajo del 2% mensual", remarcó.

El ministro de Economía destacó que "la variación interanual del IPC Nacional fue de 33,6%, registrándose dieciséis meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior, la más baja desde julio de 2018".

Otros puntos destacables para Caputo fueron que "la variación acumulada en los primeros ocho meses del año fue de 19,5%, la menor para este período desde 2020 (18,9%)" y que nuevamente la división "Prendas de Vestir y Calzado" registró la tercera baja mensual del año.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menen, compartió una ilustración con la comparación entre la inflación del gobierno de Alberto Fernández con el de Milei y el descenso de los índices.

Las reacciones de Federico Sturzenegger y Manuel Adorni

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado replicó el tuit de Milei y sostuvo que "Argentina se va normalizando paso a paso", felicitando al Presidente y a Luis Caputo por el nuevo dato de inflación.

La interanual en 33% pero, quizás menos evidente, la inflación de los últimos 4 meses anualizada está en 22,7%. Falta mucho pero Argentina se va normalizando paso a paso. Felicitaciones Ministro

"La interanual en 33% pero, quizás menos evidente, la inflación de los últimos 4 meses anualizada está en 22,7%. Falta mucho, pero Argentina se va normalizando paso a paso. Felicitaciones ministro Luis Caputo. Felicitaciones presidente Javier Milei. VLLC!", compartió Sturzenegger.

En la misma línea se pronunció la ministra de Seguridad y candidata a senadora porteña, Patricia Bullrich. "Con este 1.9%, volvemos a vivir con precios estables, sin miedo, con normalidad. Algo que la Argentina había perdido y que estamos recuperando", afirmó en X.

Otro representante del Gobierno que reaccionó al IPC de agosto fue el vocero Manuel Adorni. "La inflación está cada vez más cerca de ser sólo un mal recuerdo del pasado", aseguró.

Siguiendo esta misma línea, Javier Lanari, del equipo de comunicación del Presidente, aseguró: "Eliminar la inflación es un mandato popular irrenunciable".

En un año la inflación interanual bajó de 209% a 33%. Son 176 puntos menos en 12 meses. Eliminar la inflación es un mandato popular irrenunciable...

De esta manera, según Clarín, el Gobierno celebró el dato de agosto luego del duro revés electoral del domingo en la provincia de Buenos Aires y tras un inicio de semana complicado, con el lunes negro, en el que el dólar oficial terminó la jornada con un salto de $45, las acciones cayeron hasta 24% en Wall Street y el Merval se hundió 16%.