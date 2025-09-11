Este domingo continúa el ciclo de cine Primavera Exuberante

El espacio cultural ubicado en Tucumán 355 continúa con su ciclo mensual de cine de autor y este domingo 14 de septiembre a las 19:00 presentará Deseando amar, la película del director hongkonés Wong Kar-Wai. Esta proyección forma parte de la programación especial denominada "Primavera exuberante".

La elección de esta película responde al interés del ciclo por acercar al público obras cinematográficas quearcaron un estilo y que se sostienen como referentes internacionales. Estrenada en el año 2000, la película se ambienta en el Hong Kong de 1962 y narra la historia de Chow Mo-wan, interpretado por Tony Leung, y Su Li-zhen, en la piel de Maggie Cheung. Ambos son vecinos que descubren que sus cónyuges les son infieles y, en medio de la soledad y los encuentros casuales, comienzan a construir una relación que oscila entre la contención, el deseo y la imposibilidad de concretarse debido a las normas sociales y a sus propios principios. Por eso, la trama se articula en la tensión entre lo que se dice y lo que se calla, y en el contraste entre el presente, el pasado y el futuro. Estas decisiones estilísticas hicieron que la película se convirtiera en un referente de cine de autor, ampliamente reconocida en festivales internacionales.

El film obtuvo el premio a la mejor interpretación masculina en Cannes 2000 para Tony Leung y fue nominada a la Palma de Oro en el mismo certamen. También recibió el César a la mejor película extranjera, los premios de cine de Hong Kong a mejor actor y actriz, y el reconocimiento del Círculo de Críticos de Nueva York como mejor película extranjera, entre otros galardones. Con el paso de los años, su prestigio creció aún más y en 2016 alcanzó el segundo lugar en la lista de la BBC de las mejores películas del siglo XXI y en 2022 se ubicó en el quinto puesto del ranking histórico elaborado por la revista Sight & Sound.

La programación de Gato Negro busca consolidar un espacio de cine alternativo en la ciudad, ofreciendo títulos que tienen gran impacto cultural. "Les esperamos entonces, fauna querida, este domingo como siempre a paladear el mejor cine clásico de autor" expresaron desde la organización del espacio cultural.

Las entradas se encuentran disponibles a un valor de $1.000 y podrán adquirirse directamente en puerta.