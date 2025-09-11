Fútbol: la renovación de Zampedri con la U Católica está frenada

En Chile, la renovación de Fernando Zampedri con la Universidad Católica está frenada por estos días.

Con 37 años, y nuevamente liderando la tabla de goleadores del futbol chileno, Fernando Zampedri podría quedar libre a final de año, momento en donde termina su vínculo con Universidad Católica. El mismo fue renovado por última vez a fines del año 2023, pero ahora la cuestión está retrasada con Rosario Central.

A fines del año 2019, Universidad Católica sorprendía con el fichaje en condición de préstamo de Fernando Zampedri, delantero que llegaba desde Rosario Central para hacer historia en el futbol chileno. A fines del año 2020, Cruzados compró su carta en un monto cercano a los 1,5 millones de dólares.

Cuando el elenco chileno compró la carta del chajariense, este vínculo se extendió por tres temporadas, y en octubre del año 2023, se renovó hasta fines del año 2025, contrato que ahora vence a final de temporada y que, hasta el momento, no se ha podido renovar.

El elenco trasandino ya presentó una oferta para renovar el contrato del atacante hace algunas semanas, pero hasta el momento, no ha tenido respuesta por parte del delantero, y aunque en ningún momento ha existido un rechazo por ninguna de las partes, hoy las conversaciones están frenadas.

Según trascendió, lo que actualmente tiene frenadas las conversaciones para renovar de Zampedri en la UC, es que desde el club, la primera oferta fue una renovación por una temporada más, mientras que el goleador nacionalizado chileno pide una renovación por dos temporadas.

Esta diferencia, tiene por el momento frenado cualquier avance, aun así, desde Cruzados y desde el propio entorno del futbolista están convencidos en llegar a un futuro acuerdo y poder cerrar la renovación de aquí a final de año, señalando que actualmente, se encuentran en un proceso normal de cualquier renovación.