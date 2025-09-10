Básquet: Martín Chervo fue elegido el MVP de la Semana 6 de la Liga Provincial

El pivote chajariense, con pasado en Olimpia y Echagüe, fue el MVP de la fecha 6.

Martín Chervo fue elegido por segunda vez como Mejor Jugador de la Semana de la Liga Provincial de Mayores, tras la sexta fecha del certamen que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos. El pivote de Vélez Sarsfield de Chajarí repitió el reconocimiento que ya había obtenido en la segunda jornada del certamen.

El interno de 2,02 metros (con pasado en diferentes ligas de nuestro país y también en Ecuador, Uruguay y Chile) fue determinante en la victoria de su equipo frente a San José, desplegando jerarquía y presencia física en la zona pintada.

Su planilla estadística reflejó una actuación brillante: 32 puntos (12/18 en dobles y 8/12 en libres), 14 rebotes y 2 robos, alcanzando una valoración de 44.

Más allá de los números, Chervo se erigió como la figura del partido, siendo pieza clave para que Vélez consiga un triunfo valioso que le permite seguir expectante en la Zona 3 de la competencia.

En ese marco, también quedó definido el “Quinteto de la Semana 6” con grandes valoraciones gracias a las labores individuales del mencionado Chervo, Jeremías Dreiling (Estudiantes Concordia), Sergio Ravina (Zaninetti), Heraldo Ruso (Luciano) y Facundo Mackinnon (Recreativo).