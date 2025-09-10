El Gato Negro Cultural presenta un nuevo ciclo de microteatro

El espacio cultural ubicado en calle Tucumán 355 abrirá sus puertas para una nueva edición del ciclo de microteatro, una propuesta que invita al público a disfrutar de tres piezas breves en una misma velada. La cita será este viernes 12 de septiembre, a partir de las 21:00.

En esta velada, el ciclo estará acompañado por el colectivo teatral Vacío Legal, que presentará tres obras que ponen en escena preguntas sobre la condición humana, el amor, el dolor y la memoria. La primera de ellas será "Trigo Verde", con la actuación de Dimas Santillán y la dirección compartida de Sofía Pasto y Felipe Sato. La obra se centra en el poder transformador del arte y la memoria como una herramienta indispensable para la resistencia.

La segunda propuesta de la noche será "Prácticas Hospitalarias", una historia que habla sobre las complejidades del amor y la dedicación en el ámbito laboral. En este caso, la actriz Sabrina Lute llevará adelante el relato, con dirección de Azul Balmas. La obra se basa en los vínculos humanos que surgen en los lugares de trabajo.

El ciclo se completará con "Enfermx Públicx", una pieza que pone en el centro las tensiones de la vida cotidiana atravesada por la enfermedad, el dolor y la búsqueda de alivio en el sistema de salud público. La obra contará con la actuación de Lucilo Ríos y la dirección de Dimas Santillán.

Las funciones serán con modalidad a la gorra.