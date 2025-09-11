Rugby: tras los rumores, la UER confirmó que el Seven de la República se hará en Paraná

La Unión Entrerriana de Rugby confirmó que el Seven de la República se realizará en Paraná.

La edición 2025 del Seven de la República se jugará en Paraná. Así lo anunciaron los dirigentes de la Unión Entrerriana de Rugby (UER), que después de un arduo trabajo consiguieron el presupuesto para conservar este importante evento en la capital entrerriana.

Tras varias idas y vueltas, rumores y diferentes versiones, el certamen se realizará en la capital entrerriana. Es que se había filtrado que Mar del Plata estaba muy cerca de quedarse con la organización, algo que finalmente quedó descartado.

El campeonato se realizará viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre con más de 50 equipos de todas las localidades de Argentina, además de equipos invitados de Uruguay, Chile y Brasil. En tal sentido la organización calcula la participación de 25 equipos masculinos y 27 en el lado femenino.

De esta forman, tal como ocurre desde 1988, el Seven de la República, la última competencia oficial de la temporada de la Unión Argentina de Rugby continuará en la capital entrerriana.

“Desde la Unión Entrerriana de Rugby queremos agradecer a nuestra gente de rugby, al Gobierno de la Provincia, Secretaria de Deportes, Municipalidad de Paraná, Cámara Hotelera, Empatur, empresas privadas, que hicieron posible que el Seven de la República, nuestro Seven se quede en Paraná”, expresaron en las redes sociales de la UER.

“Desde la Unión redoblamos el compromiso de seguir superándonos para que cada año salga mejor. Saludos y los esperamos en la fiesta del rugby”.