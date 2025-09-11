Básquet asociativo: Estudiantes ganó el clásico y recuperó la punta

Estudiantes le ganó el clásico a Rowing y recuperó la punta del Torneo Clausura de la APB.

Con cuatro partidos se completó este miércoles la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet. Estudiantes, Sionista, Quique Club y Recretivo fueron los equipos que se retiraron del campo de juegos con los dos puntos.

En el partido destacado, Estudiantes dio otro paso importante al superar este miércoles a Rowing por 68 a 64 en el clásico del Parque Urquiza. El triunfo que le permitió volver a lo más alto de la tabla de posiciones y quedar como único líder de la competencia.

Sionista, por su parte, no tuvo problemas de superar a Echagüe y tampoco se baja de la pelea. Fue por un amplio 91 a 53 que le permite quedar como escolta junto a Olimpia.

Por su parte, Recreativo no afloja y con perfil bajo empieza a acomodarse entre los mejores. Venció de visitante 79 a 63 a Paracao y asciende en las posiciones, señala Paraná Deportes.

Por último, Quique Club cambió a tiempo, se esforzó y pudo superar a San Martín de Gazzano. El triunfo del Decano fue por 61 a 51 para mantenerse con expectativas.

Las posiciones son las siguientes: Estudiantes 10 puntos; Olimpia y Sionista 9; Recreativo 8; Unión, Paracao y Quique 7; Patronato y Rowing 6; Ciclista y Echagüe 5; Talleres y San Martín 4.