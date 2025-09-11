El ciclo Compositoras cierra su edición 2025 con una última presentación

La Casa de la Cultura será escenario del cierre del ciclo "Compositoras" en su edición 2025. Para esta última fecha se presentarán Patricia Cohen y Pamela Villarraza. El encuentro tendrá lugar en la sede ubicada en Carbó y 9 de Julio, en Paraná, el próximo viernes 19 de septiembre a las 20:30.

La propuesta de Patricia Cohen se caracteriza por un anclaje en la raíz folklórica, con un formato acústico. Su repertorio indaga en temáticas ligadas al amor, la memoria y el compromiso con los sectores más vulnerables y marginados. La artista desarrolló un camino que se remonta a su infancia, cuando comenzó a expresarse a través del canto, y que hoy plasma en composiciones que conservan la esencia de lo popular y lo tradicional.

Por su parte, Pamela Villarraza centra su propuesta en el carácter experimental y lúdico de la voz y de los recursos sonoros. Su exploración artística busca ampliar los modos de decir y transmitir a través del canto, incorporando elementos vitales y ancestrales que se transforman en un puente con distintas formas. En su trabajo, la voz se despliega como un instrumento en sí mismo.

El ciclo tuvo a lo largo de este año un recorrido sostenido, quw celebró el arte de mujeres artistas de la región y brindó un espacio de visibilización para propuestas diversas.

Las entradas tienen un valor general de $10.000, con la opción de una promoción de dos entradas por $16.000. Para reservas, comunicarse al 343 5104102.