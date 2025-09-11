Maxibásquet: el Torneo de Suricatas se vestirá de estrellas internacionales

Alessandra Oliveira, con la casaca 13, brilló en la WNBA, entre otras competiciones internacionales.

El Torneo 25 Aniversario de Maxibasquetbol que organiza Suricatas en Paraná del 29 de octubre al 2 de noviembre promete ser inolvidable. Esta fiesta social y deportiva ya es parte del calendario anual de innumerables equipos y jugadoras/es no solamente de Argentina, sino de otros países. Ya son más de 120 los elencos anotados desde categoría +30 a +70 tanto masculino como femenino.

Se trata de una cita que reúne a una gran comunidad del basquetbol. Los que lo jugaron con amigos, en un club, Asociación, Federación, Ligas o a nivel internacional. Todos tienen la gran posibilidad de convivir en un torneo que no deja de crecer. Vivir el presente y revivir el pasado.

En este marco, Brasil estará presente en este certamen y se presentará con una gran estrella del basquetbol. Se trata de Alessandra Oliveira, quien ha brillado en la WNBA, Europa y Asia. La jugadora fue campeona del Mundo 1994 y ganó dos medallas olímpicas (plata en Atlanta 1996) y bronce en Sydney 2000).

Vendrá con un elenco denominado “Las Hermanas” conformada por cinco jugadoras brasileñas, tres argentinas y una uruguaya.

De Brasil, además de Oliveira, llegará Mari Ferrarezi (ex selección brasilera), y las reconocidas basquetbolistas Léo Sampaio, Livia Nunes y Thelma Lima (además destacada dirigenta de basquetbol).