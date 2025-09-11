Se organiza un festejo por el Mes de las Infancias en Bajada Grande

La ciudad de Paraná será escenario de una nueva jornada en el marco del Mes de las Infancias. La actividad se desarrollará en la Plaza Gregoria Pérez, ubicada en Avenida Larramendi de Bajada Grande. Se trata de una propuesta organizada por el municipio que busca reunir a niñas, niños y familias en una tarde de espectáculos y actividades recreativas al aire libre. Será este sábado 13 de septiembre, entre las 14:30 y las 17:30.

El cronograma incluye presentaciones artísticas de distintos géneros pensadas para el público infantil. Entre ellas se destaca la obra teatral "Un cuento de Piratas a la Cacerola". También está prevista la actuación de un show de circo con acrobacias y números de destreza, además de la participación del "Maestro Juguetero". La música también tendrá un espacio central durante la tarde, con intervenciones en vivo en la plaza.

Además de las presentaciones artísticas, habrá diferentes estaciones de entretenimiento que contemplan juegos, títeres y una feria destinada a toda la familia. Como parte de la actividad se ofrecerá chocolate caliente para quienes asistan, por lo cual se recomienda llevar taza propia para su consumo. Desde la organización remarcan que la iniciativa apunta a promover la participación comunitaria y ofrecer un espacio de encuentro accesible en uno de los barrios históricos de la ciudad.

El evento forma parte de una serie de celebraciones por el Mes de las Infancias que el municipio viene desarrollando en distintos puntos de Paraná, con propuestas culturales y recreativas abiertas a toda la comunidad.

La actividad será libre y gratuita.