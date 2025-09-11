Belgrano y San Martín (SJ) le darán vida a una nueva fecha del Torneo Clausura

Belgrano recibirá a San Martín de San Juan en el partido que le dará vida a una nueva fecha del Torneo Clausura.

Belgrano y San Martín de San Juan jugarán desde las 20, en el Gigante de Alberdi, por la fecha interzonal del Torneo Clausura 2025. El elenco dirigido por Ricardo Zielinski intentará meterse en la zona de playoffs y poner fin a su mal andar en el campeonato, que lo tiene con una sola victoria en los últimos cinco partidos, misma situación que el cuadro cuyano, que además tiene la presión extra del descenso.

El Pirata cordobés había tenido un buen arranque en el Clausura, con siete puntos en las primeras cuatro fechas, sin embargo, tras el triunfo contra Banfield por 2 a 1, no volvió a sumar de a tres y quedó afuera de la zona de playoffs, a la que intentará volver en caso de también retornar a la senda de la victoria, sin sacarse de la cabeza el compromiso que se le avecina frente a Newell's, por cuartos de final de la Copa Argentina.

En tanto, su figura, Lucas Zelarayán, se reintegrará al grupo tras su participación con la selección de Armenia en la Fecha FIFA.

El Verdinegro también tiene la oportunidad de unirse al pelotón de los que estarían avanzando de ronda, aunque su principal preocupación es alejarse del descenso, ya que ocupa la última plaza tanto en la tabla anual como en la de promedios, además de estar atravesando un período en el que consiguió únicamente dos victorias en sus anteriores diez encuentros.

A pesar de esto, su entrenador, Leandro Romagnoli, se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores tras la más reciente derrota por 2 a 0 ante River, y aseguró que el equipo “va mejorando y debe seguir con esa mentalidad”.

FORMACIONES

BELGRANO

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Gabriel Compagnucci o Ulises Sánchez, Santiago Longo, Rodrigo Saravia, Julián Mavilla; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

SAN MARTÍN (SJ)

Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena o Diego González; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch, Santiago González. DT: Leandro Romagnoli.

Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Nicolás Lamolina. Cancha: Belgrano de Córdoba. Hora: 20.