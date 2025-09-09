Furor por la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: las celebridades que ofrecieron sus servicios

El entusiasmo trascendió la música y el fútbol americano y famosos de diversos rubros no dudaron en postularse para formar parte del acontecimiento.

El anuncio del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce desencadenó una ola de propuestas públicas por parte de celebridades que buscan participar en la organización y celebración de la futura boda. En apenas unos días comprometidos, la superestrella y la figura de la NFL impactaron en el mundo de la farándula.

El 26 de agosto, la relación entre la cantante y el deportista alcanzó un nuevo hito cuando anunciaron su compromiso matrimonial. Durante los dos años previos, la pareja se había mostrado públicamente unida y feliz, con frecuentes apariciones juntos. La artista asistió a numerosos partidos, incluyendo las últimas dos apariciones en el superbowl; mientras que el deportista viajó a Argentina para acompañarla durante el Eras Tour.

El pastelero Buddy Valastro ofreció armar la torta

Una de las propuestas más destacadas es la de Buddy Valastro, conocido por su programa Cake Boss. El pastelero expresó su deseo de encargarse de la torta de bodas de la pareja. El repostero compartió en sus historias de Instagram, una fotografía junto a Taylor Swift y su hija Sofia Valastro, en el marco del tour mundial de Speak Now, su tercer disco.

Valastro reposteó una foto de su hija y escribió: “Sabes a quién llamar si necesitas un pastel de bodas”, arrobando al futuro matrimonio. La publicación incluyó como fondo musical la canción August, del álbum Folklore de 2020, reflejando la admiración de su hija y la suya por la cantante.

La imagen muestra a los tres posando junto a un pastel de dos niveles, decorado con una figura de Taylor Swift cantando. Este diseño fue elaborado en homenaje a la gira mundial Speak Now de 2011, relacionada con el lanzamiento del tercer álbum de estudio de la cantante. La fotografía, originalmente publicada por Sofia Valastro, sirvió para que el repostero reafirmara su afinidad con el universo, escribiendo en los comentarios: “Soy un Swiftie”.

La familia de Buddy Valastro está compuesta por cuatro hijos (Sofia, Buddy Jr., Marco y Carlo) y su esposa Lisa, con quienes mantiene una relación cercana al entorno de la cantante. Esta conexión personal ha motivado el entusiasmo del repostero por participar en la boda, sumándose así a la lista de celebridades que han hecho públicas sus propuestas para el evento.

Más propuestas para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Otra figura que se sumó a los ofrecimientos fue Martha Stewart, empresaria de 84 años, con amplia experiencia en la organización de eventos. A través de sus redes sociales se postuló como coordinadora, compartiendo una imagen del compromiso de Swift y Kelce junto a un video en el que aparece degustando una copa de vino blanco. En el pie de foto escribió en tono humorístico: “Es hora de llamar a la organizadora de bodas definitiva”.

La música fue otro rubro que se mostró interesado en lo que será uno de los eventos del año. La banda británica Foreigner realizó una oferta formal a través de Instagram para actuar en la boda.

En una carta abierta dirigida a la pareja y publicada el 3 de septiembre, los integrantes del grupo expresaron: “Queridos Taylor Swift y Travis Kelce, sabemos lo que es el amor. Pasamos 40 años descifrándolo y ahora ustedes también. Por favor, acepten esta como nuestra propuesta formal para ser su banda de bodas. Les deseamos lo mejor, Foreigner”.

A estas iniciativas se han sumado otras personalidades del espectáculo, quienes también han mostrado interés en contribuir a la celebración de la pareja, consolidando así el fenómeno de participación de celebridades en torno a la boda de Swift y Kelce. El entusiasmo generado por el compromiso ha impulsado a figuras influyentes a ofrecer su talento y experiencia, anticipando una celebración que ya destaca en el mundo del espectáculo.

En cuanto a la locación, un informante le declaró a Page Six que podría realizarse en Rhode Island el próximo verano. Providence Journal asegura que la vivienda se encuentra en una remodelación de alrededor de dos millones de dólares. En tanto, un allegado a la pareja manifestó que será más casual e íntima de lo que se piensa.

Fuente: Infobae, Juan Bautista Salaverri.