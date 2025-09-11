Colón: con recursos propios, el municipio continúa trabajando en la mejora de la infraestructura urbana

La Municipalidad de Colón continúa trabajando esta semana en distintos frentes de obras, tareas de mantenimiento y arreglo de calles en varios puntos simultáneos de la ciudad.

Se están ultimando detalles para el asfaltado en caliente de Boulevard Sanguinetti, una obra que mejorará la transitabilidad y la seguridad vial en la zona.

Asimismo, se realizan tareas de mantenimiento de pluviales y limpieza de cunetas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje y prevenir inundaciones.

Por otro lado, continúa el enripiado y arreglo de calzadas en diferentes puntos de la ciudad y en el ejido, para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

Cabe destacar que, además, se están realizando trabajos en accesos y espacios públicos para mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. En la zona costera se desarrollan trabajos de mantenimiento general.

Todas las tareas son realizadas con cuadrillas propias, maquinaria y recursos municipales.