El autódromo de Gualeguay inaugurará su pista el 4 de octubre, después de 27 años de espera

El trazado recibirá la segunda fecha del Campeonato Argentino de Endurance el próximo 4 de octubre.

El automovilismo entrerriano sumará un nuevo escenario. Tras 27 años de proyectos, reformas y repavimentaciones, el autódromo “Ciudad de Gualeguay” tendrá finalmente su inauguración oficial el próximo 4 de octubre, con la disputa de la segunda fecha del Campeonato Argentino de Endurance, competencia abierta a distintos tipos de participantes y que ya cuenta con 15 inscriptos en su primer día de convocatoria.

“La idea es convocar a categorías nacionales a partir del año que viene. Ahora estamos en el proceso de finalización de conseguir todo lo imprescindible en materia de seguridad”, explicó Matías Sánchez, consultor del parque, en diálogo con Carburando Radio.

El trazado, diseñado en 1998 y con varias modificaciones a lo largo del tiempo, cuenta hoy con 3.360 metros de extensión, incluso más largo que el circuito N°8 del autódromo de Buenos Aires. Además, posee un playón de boxes de 20 metros y un predio de 95 hectáreas.

“El hecho de tener una primera carrera es importante para el movimiento de la ciudad. La idea es empezar con los zonales de Entre Ríos y, una vez aceitado el trabajo de seguridad, salud y logística, poder recibir categorías nacionales”, remarcó Sánchez.

El autódromo se ubica a tres kilómetros del casco urbano de Gualeguay y a solo 400 metros de la Ruta Nacional 12, lo que le da una ubicación estratégica para el público y las categorías.

Con el estreno del 4 de octubre, el automovilismo entrerriano sumará un nuevo circuito de primer nivel, acompañado por el kartódromo y la pista de motocross que ya funcionan en el predio, consolidando a Gualeguay como una nueva plaza fuerte en el calendario.