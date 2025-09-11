Paraná: realizaron trabajos de repavimentación y bacheo en calle Ambrosetti

Fue en el marco del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Agua Potable, como parte de la ejecución de una nueva cañería de agua que reforzará el suministro de la planta de avenida Ramírez. Las tareas se desarrollaron en el tramo comprendido entre calles Ayacucho y Rondeau, con el objetivo de recomponer la zona afectada por la colocación del nuevo caño.

La intervención se efectuó este miércoles y consistió en la recuperación de la calzada afectada y como parte de los mismos trabajos, se ejecutaron acciones de bacheo y repavimentación en calle Ambrosetti, en el tramo comprendido mencionado.

“Todas estas tareas de repavimentación concluyen en el día de hoy de manera de volver a la normalidad el tránsito en este tramo. Va a quedar solo una pequeña intervención en un lugar puntual donde deben hacerse verificaciones sobre la cañería”, adelantó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

En este sentido, el funcionario añadió: “Se está trabajando en tres frentes diferentes; uno en planta Echeverría, otro en la planta de avenida Ramírez. Por otro lado, se está trabajando en la instalación de la cañería en calle 3 de Febrero y en forma complementaria, se realizan reparaciones de cañería de agua de distribución secundaria. Además, se continuará con las reparaciones de calzada sobre calle Rondeau”.

La obra se realiza con el objetivo de fortalecer el sistema del agua potable para la zona oeste, con un plazo previsto de seis meses, aunque ante el ritmo de avance de los trabajos los tiempos podrían reducirse, con el objetivo de tener la cañería activa en el menor tiempo posible.