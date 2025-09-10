Pagliotto cuestionó la alianza de Frigerio con Milei y vaticinó un mal panorama electoral en Entre Ríos

El dirigente de UCR Activa, el abogado Rubén Pagliotto, dialogó con el programa Cosas que Pasan (Radio Plaza) y analizó la derrota del gobierno nacional en Buenos Aires, a manos del peronismo. También reflexionó sobre su posible impacto en Entre Ríos.

“Este es un país que cada día está más lejos de ser un país federal y, desde que Milei asumió la presidencia, hace todos los esfuerzos para que sea un país cada vez más unitario. Lo que pasó en la elección con Milei golpeó muy fuerte en Entre Ríos", dijo y cuestionó que el gobernador Rogelio Frigerio se haya aliado con el presidente Javier Milei a través del frente La Libertad Avanza en Entre Ríos.

Sobre el armado político local, fue categórico: “Nosotros dijimos que no les iba a ir bien y sostenemos que tampoco le va a ir bien en Entre Ríos porque esta alianza La Libertad Avanza es un amontonamiento de personas. Entregaron la Unión Cívica Radical. Creo que la elección va a ser muy mala y, aún si, si ganan, no les va a dar para que Darío Schneider pueda entrar". Enseguida remarcó que quien puede convertise en senador nacional es "un conservador fascista absolutamente antirrepublicano como Joaquín Benegas Lynch".

En ese sentido, criticó duramente al sector radical de Atilio Benedetti, a quien responsabilizó por “legitimar que la Unión Cívica Radical quede afuera”. “No tenemos color, perdimos el color, perdimos el número, perdimos los símbolos partidarios y perdimos el nombre”, lanzó.

Pagliotto también apuntó contra el gobernador: “No nos sorprendamos si ahora está felicitándolo Axel Kicillof, como lo felicitó a Valdés en Corrientes. Es como la Alpargata, les da lo mismo a la derecha o a la izquierda. El objetivo de ellos es ser gobierno y asegurarse un lugar de poder”.

Consultado sobre la gestión provincial, respondió: “No se les pueden quemar los papeles a alguien que nunca los tuvo. Acá no hubo nunca papeles. No ha habido política. Este es un gobierno que agradezcan si pasan a la historia como un gobierno que pagó los sueldos en tiempo. Creo que no le da para más que eso”.