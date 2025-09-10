Bordet repudió el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario

El diputado nacional por Entre Ríos, Gustavo Bordet, repudió el veto a la ley de financiamiento universitario que firmó este miércoles el presidente Javier Milei y anticipó que votará para restituir la norma.

“Desde Entre Ríos, y desde el Congreso, no podemos avalar este nuevo atropello”, expresó el ex gobernador apenas conocido el veto del presidente a la Ley de Financiamiento Educativo.

”Esta norma fue aprobada democráticamente por el Congreso Nacional y respaldada por amplios sectores de la sociedad. El veto representa un retroceso enorme para el sistema educativo argentino y un nuevo capítulo en el ajuste que golpea donde más duele: en la educación pública”, afirmó el diputado nacional.

En ese marco, adelantó que en la próxima sesión de Diputados votará en contra del veto y a favor de restituir esta ley que “garantiza inversión sostenida en educación, universidades y ciencia. Porque la educación no es un gasto, es una inversión estratégica para el futuro del país”, señaló el ex gobernador entrerriano.

“Hoy más que nunca debemos defender nuestras universidades, a nuestros docentes y a cada estudiante que cree en el poder transformador del conocimiento. No hay equilibrio fiscal sin justicia social. Y no hay justicia social sin educación”, cerró.