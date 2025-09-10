Flavio Briatore dejó abierta la chance de continuidad de Franco Colapinto en Alpine en 2026

Flavio Briatore dejó la puerta abierta sobre la posible continuidad de Franco Colapinto en la escudería Alpine para la Fórmula 1 en 2026. “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad”, señaló el empresario italiano sobre el argentino y el francés Pierre Gasly.

“Por el momento, aún no hemos tomado una decisión, pero normalmente estabilidad significa que los mantenemos a ambos. Lo más importante es hacer un coche que rinda”, agregó el empresario italiano sobre la chance de seguir con los mismos corredores.

En diálogo con AFP, Briatore dejó en claro que con las nuevas normativas técnicas, que se implementarán en la venidera temporada, como equipo deberán estar a la altura de lo que pretenden.

“En 2026 tendremos una motorización como la de los demás y ya no tendremos excusas. El equipo lo tiene todo para triunfar. Podemos lograr podios el próximo año. Tenemos el potencial para estar en el Top 6, e incluso en el Top 4 si todo sale bien. No he vuelto para ser un turista”, manifestó.