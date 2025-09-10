Buscan regular el uso de monopatines eléctricos en la provincia

Un proyecto de ley busca regular el uso y la circulación de monopatines eléctricos en la provincia de Entre Ríos ingresó este martes a la legislatura. La iniciativa, que busca poner orden en el creciente uso de este medio de transporte personal, establece una serie de normativas obligatorias para los usuarios, desde la edad mínima hasta el equipamiento de seguridad necesario.

El proyecto, impulsado por el diputado libertario Carlos Damasco, tiene como uno de sus objetivos principales "garantizar la seguridad vial, la protección de peatones y usuarios, y la correcta convivencia en la vía pública", propone que los monopatines eléctricos solo puedan circular por ciclovías, bicisendas y calles con velocidad máxima de hasta 40 km/h.

A su vez, se establece la prohibición de su circulación "por rutas, autopistas y avenidas donde la velocidad permitida supere los 40 km/h". El proyecto también define una velocidad máxima permitida para los monopatines de 25 km/h, publicó Apf Digital.

En cuanto a los requisitos obligatorios para circular, la propuesta de ley señala que los usuarios deben ser mayores de 16 años y utilizar casco protector homologado y chaleco reflectante "especialmente de noche o en condiciones de poca luz". Además, los vehículos deberán contar con sistema de frenos, luces delanteras y traseras y un timbre o bocina. El proyecto también prohíbe el uso de auriculares durante la circulación y el transporte de pasajeros o carga.

Las infracciones a la ley podrán ser sancionadas con multas económicas o la retención del vehículo en caso de reincidencia o infracciones graves. La iniciativa invita a los municipios y comunas a dictar normas complementarias y establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad de la provincia, en conjunto con el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.