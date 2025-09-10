Se presentó la agenda de septiembre del Centro Cultural Juan L. Ortiz

El Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná dio a conocer su programación para septiembre con una grilla que incluye propuestas de música, teatro y literatura. El espacio, recientemente inaugurado, apuesta este mes a ciclos protagonizados por artistas locales.
Durante todo el mes, la sala abrirá sus puertas para recibir a públicos de todas las edades interesados en acercarse a distintas manifestaciones artísticas e intercambios culturales.
CRONOGRAMA
Jueves 11 de septiembre - 21:00
Ciclo Bardero: El rastro de la canela
Entrada: $10.000 - Abono por 3 espectáculos: $25.000. Entradas: 342 6316752 (Sebastián Boscarol)
Viernes 12 de septiembre - 21:00
Música: Luis Barbiero y la Orquesta de la Canción
Entrada: $15.000. Reservas al 343 5028018 (Daniela Farfala)
Sábado 13 de septiembre - 21:00
Ciclo Bardero: Catarsis Divina
Entrada: $10.000 - Abono por 3 espectáculos: $25.000. Entradas: 342 6316752 (Sebastián Boscarol)
Domingo 14 de septiembre - 20:00
Ciclo Bardero: Raris.
Entrada: $10.000 - Abono por 3 espectáculos: $25.000. Entradas: 342 6316752 (Sebastián Boscarol).
Jueves 18 de septiembre - 21:30
Ciclo Carnavalero 2025: Roda Carnavalera.
Entrada anticipada: $5.000. Entradas: 343 5508782.
Viernes 19 de septiembre - 20:00
Ciclo de Literatura: El verso inclinado
Entrada libre y gratuita.
Viernes 26 de septiembre - 21:00
Música: Noe Telagorri y Sofi Drei - Litoral, en dos voces.
Entradas anticipadas: $6.500. En puerta: $8.000. Contacto: 343 154716209.