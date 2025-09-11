Encontraron muerto a un hombre en Basavilbaso y confirmaron su identidad

Un hombre fue encontrado sin vida en su casa de Basavilbaso por sus familiares y la policía confirmó que fue asesinado producto de las heridas que presentaba en el cuerpo.

La víctima es Gabriel Parreño, de 42 años, quien se encontraba en una vivienda de calle Podestá al 961, entre Sarmiento y Urquiza y fue hallada este miércoles por la noche. Sus familiares ingresaron por la parte posterior de la casa y encontraron la puerta dañada. Al ingresar, vieron al hombre ensangrentado y luego llamaron a la Policía. Desde la policía, cerca de la medianoche, confirmaron a AHORA que se trató de un homicidio porque el cuerpo presentaba varias lesiones compatibles con un arma blanca.

La policía está trabajando en el relevamiento de cámaras para esclarecer el hecho. Desde la fuerza indicaron además a Ahora que, en principio, estaría descartada la hipótesis de robo porque en el lugar encontraron dinero y un teléfono.

En el lugar trabajó personal de la Policía local, de la Jefatura Departamental Uruguay, el equipo de Criminalística y el Fiscal en turno, Eduardo Santos.