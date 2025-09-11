Copa País: Paraná empató de local y la llave quedó abierta

Paraná empató de local ante Cañada de Gómez y la llave quedó abierta en la Copa País.

El selectivo de la Liga Paranaense de Fútbol empató 1 a 1 con su similar de la Liga Cañadense, en el marco del partido de ida de la segunda fase, en la Región Litoral Sur, de la Copa País. Lucio Fabrichini, en contra de su propia valla, marcó el tanto del dueño de casa, mientras que Diego Paniagua decretó el empate.

En el partido, disputado en el Estadio Pedro Mutio de Atlético Paraná, el dueño de casa se puso arriba en el marcador por el gol en contra de Lucio Fabrichini al minuto de juego, pero sobre el final de la primera parte apareció Diego Paniagua para igualar el marcador.

Ahora el equipo entrerriano deberá buscar la clasificación a la siguiente instancia en calidad de visitante, en tierras santafesinas, en un partido a disputarse la próxima semana.

El cotejo se disputará en el Estadio Roberto Pato Abbondanzieri del club Argentino, a partir de las 20.30, allí se conocerá el equipo que avanzará a la siguiente instancia de la competición organiza por el Consejo Federal de AFA.