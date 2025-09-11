Paraná tendrá una noche coral con Gloriana y Varietales en el Teatro 3 de Febrero

El Coliseo Mayor de la capital entrerriana será escenario de un espectáculo que reunirá a dos propuestas corales. Se trata de la presentación conjunta de Varietales, coro local dirigido por Jesús Galliusi, y Gloriana, agrupación de Santa Fe bajo la dirección de Rodrigo Asselborn, que ofrecerán un concierto pensado en dos partes. El concierto está prohibido para el sábado 4 de octubre a las 21:00.

La velada se abrirá con Varietales y su espectáculo titulado "Costumbres Argentinas". Bajo la conducción de Galliusi, el grupo interpretará algunos de los grandes clásicos del rock nacional con arreglos corales a cuatro voces y el acompañamiento de una banda en vivo. Esta propuesta busca resignificar las canciones más conocidas de artistas que forman parte del cancionero popular argentino.

Luego llegará el turno de Gloriana, coro santafesino que desembarcará en Paraná con su propuesta "Piano Sessions". Este segmento estará atravesado por un repertorio de canciones del pop y el ro3ck internacional, donde el piano será el protagonista en manos del músico Mario Spinosi, acompañado por invitados especiales.

Ambos coros poseen una marcada identi1dad musical y, aunque comparten la impronta de apostar a un repertorio popular con arreglos originales, lo hacen desde distintas perspectivas.

Las entradas tienen un valor de $15.000 y pueden adquirirse en efectivo en la boletería del Teatro Municipal, ubicado en 25 de Junio 54, o de manera online a través de la plataforma Ticketway, con la posibilidad de abonarlas hasta en seis cuotas sin interés, más el cargo por servicio correspondiente. También se encuentran disponibles en diferentes puntos de venta físicos:

