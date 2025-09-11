Chocaron una camioneta y un auto sobre ruta 12, en Colonia Avellaneda

Un siniestro vial ocurrió en la mañana de este jueves sobre la ruta nacional 12, a la altura de Colonia Avellaneda, donde colisionaron una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre y un automóvil Toyota Yaris al mando de una mujer.

La jefa de la comisaría local, María José Cabrera, confirmó a Canal Once que el hecho se produjo por “la distracción de uno de los conductores”, ya que las condiciones de visibilidad y el estado de la ruta eran óptimos.

Afortunadamente, como consecuencia del choque no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales.

La funcionaria policial aclaró además que no son frecuentes los siniestros viales en esa zona de la ruta.