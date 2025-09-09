El Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia busca financiar nuevos proyectos locales

Las postulaciones para el Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia se recibirán hasta el viernes 24 de octubre. La iniciativa del municipio busca apoyar y acompañar proyectos orientados a la promoción y desarrollo sociocultural y científico de la comunidad paranaense.

El FEICAC busca apoyar y acompañar proyectos culturales, artísticos y de ciencias en la ciudad. Su objetivo principal es estimular el desarrollo sociocultural, fomentando la participación de individuos, grupos e instituciones en la creación y difusión de actividades culturales y científicas en la comunidad.

La convocatoria está dirigida a personas físicas y jurídicas con domicilio real o legal en la ciudad de Paraná con una antigüedad mayor a un año; pudiendo acreditarlo con un servicio a su nombre y cuya actividad de base sea cultural, artística y/o científica y esté orientada a la promoción y al desarrollo socio cultural de la ciudad.

Los tipos de proyectos a promover son los siguientes:

CATEGORÍA A: Emprendimientos de base cultural sin fines de lucro: desde $2.000.000 hasta $2.600.000

CATEGORÍA B: Emprendimientos asociativos de base cultural, artística o científica con o sin fines de lucro: desde $2.000.000 hasta $2.600.000

CATEGORÍA C: Producción de diseños, ediciones discográficas, editoriales y audiovisuales independientes: desde $2.000.000 hasta $2.600.000

CATEGORÍA D: Proyectos de preservación, montaje, restauración y puesta en valor del patrimonio artístico, histórico y arquitectónico de la ciudad: desde $3.000.000 hasta $3.500.000.

LÍNEAS DE INTERÉS

Vinculando el arte, la cultura y la ciencia con:

-Cultura Comunitaria

-Salud y Ambiente

-Salud Mental y Consumos Problemáticos

-Educación Popular

-Espacios Culturales

-Distrito Cultural y revitalización del entorno de Bv. Racedo y el ferrocarril

-Economía Popular y Organización Comunitaria

-Géneros y diversidades

-Nuevas tecnologías y Mundo Digital

-Rescate e investigación cultural, artística y científica

-Pudiendo cada proyecto abarcar más de una línea de interés

TUTORÍAS

Todos los proyectos deberán pasar por instancia de tutorías, al menos en una oportunidad, para la presentación definitiva del proyecto. La participación de la/el presentante en esta tutoría, no es vinculante respecto a la resolución del jurado interviniente. Las personas interesadas en contar con esa instancia deberán enviar un mail con el asunto TUTORÍAS y una breve descripción del proyecto.

Bases y condiciones aquí

Por consultas, podés comunicarte a feicac@parana.gob.ar