Piano Bar llega a Paraná con un homenaje a Charly García

El Teatro 3 de Febrero de la capital entrerriana será escenario de la presentación de Piano Bar, la banda tributo a Charly García más conocida del país, que traerá un show en el que se repasarán algunos de los momentos más altos de la obra del artista del gran músico. El show está programado para el próximo viernes 19 de septiembre a las 21:00.

La banda está liderada por Tiago Galíndez, acompañado por un grupo de músicos que trabajaron en conjunto para captar con fidelidad el espíritu y la energía de Charly en sus diferentes etapas. Integran la formación Pato Masini en teclados, Sergio Álvarez en guitarra y coros, Coco Utrera en bajo, Cristian Papalardo en batería y Sofía Gaggioli en coros. Juntos recorrieron un proyecto que, en poco más de seis años de trayectoria, pasó a ser el tributo más sólido a la obra del ícono del rock nacional, logrando llevar su música a los grandes escenarios del país.

El repertorio que repasarán en Paraná incluirá clásicos de todas las épocas. El recorrido abarca las composiciones de Sui Generis, de Serú Girán, y las creaciones más recordadas de su etapa solista, con canciones como Rezo por vos, Confesiones de invierno, Inconsciente colectivo y No me dejan salir.

Más allá de las versiones fieles a la obra de Charly, Piano Bar tiene la característica de imprimirle a cada presentación una impronta propia. Esto hizo que el grupo se presente con gran éxito en espacios como el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, el ex Centro Cultural Kirchner junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina y salas de Rosario, Córdoba y Mar del Plata, y en amplios conciertos en distintos puntos de Argentina.

Actualmente, la banda también se encuentra trabajando en estudio, donde graban nuevas versiones de clásicos de Charly que estarán disponibles en plataformas digitales a partir de este mes. Esta iniciativa busca acercar la vida musical del artista a nuevas generaciones que quizás no tuvieron la posibilidad de verlo en vivo y que encuentran en estas reinterpretaciones una puerta de entrada.

Las entradas se encuentran disponibles en la plataforma tickea.com.ar y en la boletería del teatro, con el beneficio de acceder a pagos en 3 y 6 cuotas sin interés para clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.