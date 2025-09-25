Brisa García coordina un taller de bordado abierto en la Escuela de Artes Visuales

Este jueves 25 de septiembre se llevará a cabo un taller de bordado en la Escuela de Artes Visuales "Prof. Roberto López Carnelli", ubicada en Laprida 331. La actividad estará coordinada por Brisa García, estudiante avanzada de la carrera de Artes Visuales, y se desarrollará entre las 17:00 y las 20:00. La propuesta está pensada para todo público y busca generar un espacio de creación compartida.

El encuentro se presenta como una instancia para que cada participante pueda acercarse al bordado de manera libre, ya sea retomando una pieza que ya esté en proceso o animándose a comenzar un trabajo nuevo. La intención, según explicaron desde la organización, es habilitar un tiempo y un espacio en el que la aguja y el hilo funcionen como herramientas para conectar con el propio ritmo y con la creatividad personal. En este sentido, la actividad apunta tanto a quienes ya tienen experiencia como a quienes nunca bordaron antes y desean probarlo por primera vez.

Quienes se acerquen al taller deberán llevar materiales básicos como tela, aguja e hilos. En caso de contar con un bastidor, también se recomienda sumarlo. La consigna requiere disponer de los elementos necesarios para experimentar con la práctica y dejarse llevar por el proceso, más allá del resultado final.

El taller es libre, gratuito y no requiere inscripción previa.